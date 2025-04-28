В Одесі водійка легковика протаранила паркан і збила на тротуарі 7-річну дитину

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ДТП із постраждалою дитиною сталася у неділю 27 квітня на проспекті Князя Ярослава Мудрого в Одесі. Дівчинку ушпиталили з переломами та забоями

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Одеській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, водійка автомобіля Ravon, виїжджаючи з автомийки, пошкодила паркан і збила на тротуарі 7-річну дівчинку. Після цього легковик притис потерпілу до припаркованого поруч мікроавтобуса Renault.

"Медики госпіталізували дитину попередньо з переломом лобкової кістки, забоями та саднами", — йдеться у повідомленні.

За кермом автівки перебувала 46-річна одеситка. Попередньо, вона була тверезою. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, 25 квітня у Стрийському районі Львівщини водійка легковика збила велосипедистку.