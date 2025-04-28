В Одессе автоледи протаранила забор и сбила на тротуаре 7-летнего ребенка
ДТП с пострадавшим ребенком произошло в воскресенье 27 апреля на проспекте Князя Ярослава Мудрого в Одессе. Девочку госпитализировали с переломами и ушибами
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области, передает RegioNews.
По материалам следствия, водительница автомобиля Ravon, выезжая из автомойки, повредила забор и вылетела на тротуар, где сбила 7-летнюю девочку. После этого легковушка прижала пострадавшую к припаркованному рядом микроавтобусу Renault.
"Медики госпитализировали ребенка предварительно с переломом лобковой кости, ушибами и ссадинами", — говорится в сообщении.
За рулем автомобиля находилась 46-летняя одесситка. Предварительно, она была трезвой. В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, 25 апреля в Стрыйском районе Львовщины водитель легковушки сбил велосипедистку.