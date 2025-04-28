В Одессе автоледи протаранила забор и сбила на тротуаре 7-летнего ребенка

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ДТП с пострадавшим ребенком произошло в воскресенье 27 апреля на проспекте Князя Ярослава Мудрого в Одессе. Девочку госпитализировали с переломами и ушибами

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, водительница автомобиля Ravon, выезжая из автомойки, повредила забор и вылетела на тротуар, где сбила 7-летнюю девочку. После этого легковушка прижала пострадавшую к припаркованному рядом микроавтобусу Renault.

"Медики госпитализировали ребенка предварительно с переломом лобковой кости, ушибами и ссадинами", — говорится в сообщении.

За рулем автомобиля находилась 46-летняя одесситка. Предварительно, она была трезвой. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, 25 апреля в Стрыйском районе Львовщины водитель легковушки сбил велосипедистку.