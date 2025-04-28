08:00  28 апреля
Во Львове под колесами пассажирского поезда погиб человек
06:35  28 апреля
Из Украины пытались вывезти коллекцию старинных монет
07:27  28 апреля
В Киеве пьяная женщина упала с электросамоката и получила штраф
UA | RU
UA | RU
28 апреля 2025, 10:15

В Одессе автоледи протаранила забор и сбила на тротуаре 7-летнего ребенка

28 апреля 2025, 10:15
Читайте також українською мовою
фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

ДТП с пострадавшим ребенком произошло в воскресенье 27 апреля на проспекте Князя Ярослава Мудрого в Одессе. Девочку госпитализировали с переломами и ушибами

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, водительница автомобиля Ravon, выезжая из автомойки, повредила забор и вылетела на тротуар, где сбила 7-летнюю девочку. После этого легковушка прижала пострадавшую к припаркованному рядом микроавтобусу Renault.

"Медики госпитализировали ребенка предварительно с переломом лобковой кости, ушибами и ссадинами", — говорится в сообщении.

За рулем автомобиля находилась 46-летняя одесситка. Предварительно, она была трезвой. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, 25 апреля в Стрыйском районе Львовщины водитель легковушки сбил велосипедистку.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса госпитализация ДТП авария ребенок травмы
На Житомирщине в аварии погиб мальчик, еще восемь человек в больницах
26 апреля 2025, 17:25
В Полтаве произошло ДТП с автобусом: среди пострадавших ребенок
25 апреля 2025, 22:44
Во Львовской области в результате ДТП погибла 12-летняя пассажирка автобуса
25 апреля 2025, 22:39
Все новости »
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
За сутки ВСУ ликвидировали 1160 россиян, - Генштаб
28 апреля 2025, 11:00
Драка в Луцке: 19-летний переселенец может сесть на семь лет
28 апреля 2025, 10:47
В Днепре задержали задержанного военного-контрактника и его жену, которые по заказу россиян готовили теракты
28 апреля 2025, 10:41
Россияне атаковали Краматорск дронами "Герань-2"
28 апреля 2025, 10:20
В Николаеве мужчина ранил человека из-за замечаний
28 апреля 2025, 09:59
На Закарпатье воровка ограбила жену военного
28 апреля 2025, 09:48
Из-за атаки врага в общине на Запорожье пропал свет, повреждены дома
28 апреля 2025, 09:41
Харьковщина под обстрелами: повреждены жилые дома и хозяйства, погиб скот
28 апреля 2025, 09:34
Россияне ударили по поселку в Донецкой области: погибли супруги и их сосед
28 апреля 2025, 09:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Все публикации »
Юрий Луценко
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Все блоги »