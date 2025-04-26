На Львівщині водійка легковика збила велосипедистку

фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля Chery Amulet, 27-річна жителька району, здійснила наїзд на велосипедистку, 44-річну мешканку Стрийського району.

Від отриманих внаслідок ДТП травм кермувальниця двоколісного загинула на місці події.

За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, на Рівненщині під колесами вантажівки загинув 18-річний пішохід.

Днями у Рівненському районі внаслідок ДТП тяжко травмувався неповнолітній. Слідчі проводять досудове розслідування.