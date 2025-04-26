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26 квітня 2025, 15:46

На Львівщині водійка легковика збила велосипедистку

26 квітня 2025, 15:46
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фото: Національна поліція
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25 квітня близько 12:20 поблизу селища Журавно Стрийського району Львівщини сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля Chery Amulet, 27-річна жителька району, здійснила наїзд на велосипедистку, 44-річну мешканку Стрийського району.

Від отриманих внаслідок ДТП травм кермувальниця двоколісного загинула на місці події.

За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, на Рівненщині під колесами вантажівки загинув 18-річний пішохід.

Днями у Рівненському районі внаслідок ДТП тяжко травмувався неповнолітній. Слідчі проводять досудове розслідування.

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