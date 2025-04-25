Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Полтавщини, передає RegioNews.

Аварія сталась 25 квітня, близько 15 години, у Полтаві на вулиці Небесної Сотні, 16. За даними поліції, водій не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. У салоні автобуса було понад 20 пасажирів. 8 людей отримали пошкодження. Серед постраждалих одна дитина.

"За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше під Чернівцями п'яний водій збив поліцейського. Він не врахував дорожню ситуацію і не зменшив швидкість поблизу службового авто з увімкненими маячками. Внаслідок ДТП 29-річного правоохоронця госпіталізували з серйозними травмами.