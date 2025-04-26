На Житомирщині в аварії загинув хлопчик, ще восьмеро людей у лікарнях
На Житомирщині внаслідок ДТП загинув 8-річний хлопчик, ще восьмеро людей госпіталізовані
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Трагічна аварія сталася 25 квітня близько 22:30 на 192-му кілометрі траси Київ–Чоп, поблизу села Соколів Курненської громади.
За попередньою інформацією, 31-річний водій мотоблока "Зубр" із саморобним причепом під час розвороту зіткнувся з автомобілем "Hyundai Tucson", за кермом якого була 40-річна мешканка Луцька.
У результаті ДТП загинув 8-річний пасажир мотоблока.
Ще восьмеро людей, серед яких шестеро дітей віком від 2 до 17 років і двоє дорослих, отримали травми різного ступеня тяжкості та були доставлені до медичних закладів області. Усі постраждалі — жителі Курненської громади.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Поліція застерігає, мотоблоки з саморобними причепами не призначені для перевезення пасажирів, а недотримання правил дорожнього руху може призвести до трагедій.
Нагадаємо, на Рівненщині під колесами вантажівки загинув 18-річний пішохід.