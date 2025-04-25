У Львівській області внаслідок ДТП загинула 12-річна пасажирка автобуса

фото: Національна поліція

Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 25 квітня на автодорозі «Борислав-Східниця» у місті Борислав Дрогобицького району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажівки MAN з причепом не обрав безпечної швидкості та здійснив зіткнення з рейсовим автобусом "Богдан", в салоні якого перебувало 30 пасажирів, серед них – 12 дітей.

Від отриманих внаслідок ДТП травм 12-річна пасажирка автобуса померла.

Водій автобуса та двоє його пасажирів отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, на Львівщині зіткнулися легковик та вантажівка: загинули три людини.