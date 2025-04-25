У Львівській області внаслідок ДТП загинула 12-річна пасажирка автобуса
Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 25 квітня на автодорозі «Борислав-Східниця» у місті Борислав Дрогобицького району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції у Львівській області.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажівки MAN з причепом не обрав безпечної швидкості та здійснив зіткнення з рейсовим автобусом "Богдан", в салоні якого перебувало 30 пасажирів, серед них – 12 дітей.
Від отриманих внаслідок ДТП травм 12-річна пасажирка автобуса померла.
Водій автобуса та двоє його пасажирів отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, на Львівщині зіткнулися легковик та вантажівка: загинули три людини.
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