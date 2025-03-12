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12 березня 2025, 12:00

РФ атакувала "Іскандером" припортову інфраструктуру та судно в Одесі: 4 загиблих, є поранені

12 березня 2025, 12:00
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фото: facebook.com/Ministry.for.development/
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Ввечері 11 березня окупаційні війська вдарили по припортовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок ракетної атаки загинули четверо осіб, двоє поранені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, близько 20:15 окупанти атакували припортову інфраструктуру Одеси, попередньо, балістичною ракетою, типу "Іскандер-М".

Внаслідок удару були пошкоджені об’єкти інфраструктури та цивільне судно під прапором Республіки Барбадос.

"Внаслідок атаки четверо іноземних членів екіпажу загинули, ще один член екіпажу та співробітник порту отримали поранення, їх доставлено до лікарні", — йдеться в повідомленні.

За даними Міністерства розвитку громад та територій України, внаслідок удару загинули четверо громадян Сирії. Наймолодшому загиблому було 18 років, найстаршому — 24 роки. Ще двоє людей — українець та сирієць — отримали поранення. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, вчора ввечері росіяни атакували Одеський морський порт.

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