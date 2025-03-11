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Росія атакувала Одеський порт. У ЗМІ повідомляють про пошкоджене іноземне судно, а також загиблих і поранених.

Про це повідомляє "Район. Одеса", передає RegioNews.

11 березня, о 20:17, російські війська атакували Одеський морський порт. Зазначається, що є влучання балістичної ракети в кут причальної стінки між 34-м та 35-м причалом. Попередньо, загинули чотири члени екіпажу судна MJ Pinar.

Також повідомлялось про пораненого моряка. Серед постраждалих, зокрема, співробітник вочманської компанії, який перебував на борту.

Зазначається, що коли стався удар - судно MJ Pinar завантажувало пшеницю для експорту. За даними ЗМІ, на місці працюють екстрені служби, уточнюється інформація.

Нагадаємо, увечері пролунали потужні вибухи в Дніпрі. За словами голови ОВА Сергія Лисака, пошкоджена інфраструктура.