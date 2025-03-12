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Вечером 11 марта оккупационные войска ударили по припортовой инфраструктуре Одессы. В результате ракетной атаки погибли четыре человека, двое ранены

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, около 20:15 оккупанты атаковали припортовую инфраструктуру Одессы, предварительно, баллистической ракетой типа "Искандер-М".

В результате удара были повреждены объекты инфраструктуры и гражданское судно под флагом Республики Барбадос.

"В результате атаки четверо иностранных членов экипажа погибли, еще один член экипажа и сотрудник порта получили ранения, они доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

По данным Министерства развития общин и территорий Украины, в результате удара погибли четверо граждан Сирии. Самому младшему погибшему было 18 лет, а самому старшему — 24 года. Еще два человека — украинец и сириец — получили ранения. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, вчера вечером россияне атаковали Одесский морской порт.