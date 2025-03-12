Росія атакувала Україну балістикою та понад сотнею ударних дронів: як відпрацювала ППО
У ніч на 12 березня російська армія атакувала Україну ракетами та 133-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 98 дронів, ще 20 — локаційно втрачені
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
За попередніми даними, противник ударив трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Криму по Одесі та Кривому Рогу. Дрони ворог запустив із напрямків — Орел, Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України
Станом на 09:30 військові підтвердили збиття 98-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.
"20 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Дніпропетровщина, Харківщина, Сумщина та Київщина.
Нагадаємо, сьогодні вночі протиповітряна оборона Сумщини приземлила 16 російських ударних безпілотників типу "Shahed".