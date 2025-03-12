Масована атака на Дніпро: в ОВА розповіли про руйнування

фото: Telegram/Сергій Лисак

У Дніпрі через атаку російських безпілотників було пошкоджено близько десяти приватних будинків, а також будівлі дитячого садка та школи

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, після атаки в місті виникло кілька пожеж. Одна з них – у гаражі. Зайнявся легковик.

Загалом пошкоджено близько 10 приватних будинків. Побиті вікна в дитсадку та школі.

Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила.

Лисак також повідомив, що, попередньо, в області збито 12 безпілотників із 20.

Нагадаємо, в Дніпрі увечері 11 березня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.