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12 березня 2025, 07:07

Масована атака на Дніпро: в ОВА розповіли про руйнування

12 березня 2025, 07:07
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фото: Telegram/Сергій Лисак
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У Дніпрі через атаку російських безпілотників було пошкоджено близько десяти приватних будинків, а також будівлі дитячого садка та школи

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, після атаки в місті виникло кілька пожеж. Одна з них – у гаражі. Зайнявся легковик.

Загалом пошкоджено близько 10 приватних будинків. Побиті вікна в дитсадку та школі.

Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила.

Лисак також повідомив, що, попередньо, в області збито 12 безпілотників із 20.

Нагадаємо, в Дніпрі увечері 11 березня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

атака РФ Дніпро приватні будинки дитячий садок школа війна
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