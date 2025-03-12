Масована атака на Дніпро: в ОВА розповіли про руйнування
У Дніпрі через атаку російських безпілотників було пошкоджено близько десяти приватних будинків, а також будівлі дитячого садка та школи
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
За його словами, після атаки в місті виникло кілька пожеж. Одна з них – у гаражі. Зайнявся легковик.
Загалом пошкоджено близько 10 приватних будинків. Побиті вікна в дитсадку та школі.
Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила.
Лисак також повідомив, що, попередньо, в області збито 12 безпілотників із 20.
Нагадаємо, в Дніпрі увечері 11 березня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Прикордонники показали, як знищили російський моторний човен з екіпажемВсі новини »
12 березня 2025, 06:45Росіяни атакували Одеський морський порт, є загиблі - ЗМІ
11 березня 2025, 22:31Вибухи в Дніпрі: повідомляють про влучання в інфраструктуру
11 березня 2025, 22:17
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Вінницький суд відправив проросійську блогерку за ґрати на 15 років
12 березня 2025, 07:57Серія вибухів і пожежа в Кривому Розі: РФ атакувала об'єкт інфраструктури, є поранений
12 березня 2025, 07:55Чи настане мир після останніх заяв президента США та його команди?
12 березня 2025, 07:42Нічна атака дронів на Київщину: загорівся меблевий магазин, пошкоджені житлові будинки
12 березня 2025, 07:40Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу
12 березня 2025, 07:30У Харкові "Шахед" влучив між будинками: постраждала людина
12 березня 2025, 07:28Росія вивела в Чорне море носій крилатих ракет "Калібр"
12 березня 2025, 07:15Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: п'яний водій збив трьох дітей
12 березня 2025, 07:10Прикордонники показали, як знищили російський моторний човен з екіпажем
12 березня 2025, 06:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України