Удар по Кривому Рогу: кількість потерпілих знову зросла, люди у важкому стані

фото: Сергій Лисак

Число постраждалих внаслідок ранкової ракетної атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області зросло до дев’яти. Сімох осіб госпіталізували до медзакладів

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Вже дев'ять постраждалих у Кривому Розі. Семеро ушпиталені, з них троє – у важкому стані", — йдеться в повідомленні.

Сергій Лисак додав, що під прицілом окупантів були цивільні об’єкти. Наразі відомо, що понівечені інфраструктура, багатоповерхівки, адмінбудівлі, автобуси, гаражі, понад 15 легкових автомобілів, магазини, навчальний заклад. Пожежі, які виникли через влучання, вже загасили.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області сьогодні вранці, 12 березня, загинула 47-річна мирна мешканка.

Раніше повідомлялося про п’ятьох потерпілих.

Під час ліквідації наслідків атаки, ворог завдав повторний удар по рятувальникам.