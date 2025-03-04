Росіяни атакували Одесу дронами: пошкоджений енергооб'єкт, 4 поранених
У понеділок ввечері, 3 березня, російська окупаційна армія масовано атакувала ударними безпілотниками Одесу. Є пошкодження енергетичної інфраструктури, постраждали мирні жителі
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.
"Внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Нині в частині міста діють аварійні відключення електроенергії. Комунальні служби вже розпочали роботу з запуску генераторів для роботи критичної інфраструктури, в тому числі і котелень", — йдеться в повідомленні.
Через масовану атаку, падіння уламків і вибухових хвиль, пошкодження отримали два приватних будинки та бізнес-центр.
"На жаль, троє людей, жителі приватних будинків, отримали осколкові поранення та перелами кінцівок. У стані середнього ступеню важкості доставлені до медичних закладів. Ще одна людина, яка в момент атаки перебувала у бізнес-центрі, отримала контузію. Лікарі надають всім необхідну допомогу", — додав Олег Кіпер.
Наразі над ліквідацією наслідків ворожої атаки працюють екстрені служби. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.
Нагадаємо, в Одесі через ракетний удар 1 березня пошкоджені припортова інфраструктура та цивільне судно під прапором Панамської Республіки, є поранені.