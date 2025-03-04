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04 марта 2025, 00:30

Россияне атаковали Одессу дронами: поврежден энергообъект, 4 человека ранены

04 марта 2025, 00:30
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В понедельник вечером, 3 марта, российская оккупационная армия массированно атаковала ударными беспилотниками Одессу. Есть повреждения энергетической инфраструктуры, пострадали мирные жители

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

"В результате удара повреждение энергетической инфраструктуры. Сейчас в части города действуют аварийные отключения электроэнергии. Коммунальные службы уже начали работу по запуску генераторов для работы критической инфраструктуры, в том числе и котельных", — говорится в сообщении.

Из-за массированной атаки, падения обломков и взрывных волн, повреждения получили два частных дома и бизнес-центр.

"К сожалению, три человека, жители частных домов, получили осколочные ранения и переломы конечностей. В состоянии средней степени тяжести доставлены в медицинские учреждения. Еще один человек, который в момент атаки находился в бизнес-центре, получил контузию. Врачи оказывают всем необходимую помощь", - добавил Олег Кипер.

В настоящее время над ликвидацией последствий вражеской атаки работают экстренные службы. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.

Напомним, в Одессе из-за ракетного удара 1 марта повреждены припортовая инфраструктура и гражданское судно под флагом Панамской Республики, ранены.

РФ война Одесса атака пострадавшие Кипер Олег Александрович энергообъект
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