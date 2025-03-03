Авіаудар по Донеччині: надзвичайники врятували з-під завалів людину

фото: ДСНС Донеччини

Надзвичайники врятували людину з-під завалів після авіаудару в Андріївці-Клевцовому, що на Донеччині

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС України.

Зазначається, що внаслідок російського обстрілу села Андріївка-Клевцове в Волноваському районі сталося часткове руйнування будівлі місцевого підприємства, під завалами якої опинилася людина. Рятувальники змогти деблокували постраждалого.

Також вогнеборці ліквідували загоряння в адміністративній та будівлі підприємства.

Розібрано 3 тонни зруйнованих будівельних конструкцій.

Нагадаємо, протягом минулої доби російська армія вбила двох жителів Донецької області і ще троє людей зазнали поранень.

Окрім того, армія РФ також атакувала майже 25 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинули четверо цивільних, ще 10 мирних жителів дістали поранення.