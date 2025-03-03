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03 березня 2025, 12:49

Авіаудар по Донеччині: надзвичайники врятували з-під завалів людину

03 березня 2025, 12:49
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фото: ДСНС Донеччини
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Надзвичайники врятували людину з-під завалів після авіаудару в Андріївці-Клевцовому, що на Донеччині

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС України.

Зазначається, що внаслідок російського обстрілу села Андріївка-Клевцове в Волноваському районі сталося часткове руйнування будівлі місцевого підприємства, під завалами якої опинилася людина. Рятувальники змогти деблокували постраждалого.

Також вогнеборці ліквідували загоряння в адміністративній та будівлі підприємства.

Розібрано 3 тонни зруйнованих будівельних конструкцій.

Нагадаємо, протягом минулої доби російська армія вбила двох жителів Донецької області і ще троє людей зазнали поранень.

Окрім того, армія РФ також атакувала майже 25 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинули четверо цивільних, ще 10 мирних жителів дістали поранення.

РФ війна ДСНС Донецька область підприємство Тіло завали
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