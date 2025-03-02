Ракетний удар по Одесі: пошкоджена припортова інфраструктура та цивільне судно, є поранені
Вчора росіяни вдарили по Одесі балістичною ракетою. Через ворожу атаку постраждали дві людини
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.
Він уточнив, що внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно під прапором Панамської Республіки, що належить одній із європейських компаній.
"Поранення отримали двоє чоловіків, співробітників порту", — йдеться у повідомленні.
Олег Кіпер зазначив, що над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби. Медики надали необхідну допомогу постраждалим.
Нагадаємо, вчора російська армія завдала ракетного удару по Одесі. Над містом здійнявся дим.
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