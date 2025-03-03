фото: Сили оборони півдня

Росія значно наростила виробництво дронів і планує запускати по Україні одночасно приблизно 500 БпЛА

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, передає RegioNews.

За його словами РФ значно збільшила випуск безпілотних літальних апаратів. І саме це дозволяє їм застосовувати за один удар від 150 до 200 безпілотних літальних апаратів.

"У їхніх планах збільшити кількість пускових майданчиків, звідки вони будуть запускати безпілотні літальні апарати по нашій території. За підрахунками російського командування, у разі виконання планів на перше півріччя, вони зможуть запускати одночасно приблизно 500 безпілотних літальних апаратів", – сказав Скібіцький.

Він зауважив, що типи безпілотників, які зараз використовуються, включають бойові ударні, розвідувальні, хибні цілі, які є безпілотниками, але без бойового навантаження, є імітаційні цілі.

"Фактично, це все загалом просто перевантажує нашу систему протиповітряної оборони. Дуже складно відрізнити, де летить безпілотник з бойовою частиною, а де – без неї", – наголосив генерал-майор.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 3 березня, російська армія випустила по Україні 83 безпілотники різних типів. Сили ППО збили 46 дронів, ще 31 — локаційно втрачені.

У Кривому Розі Дніпропетровської області через атаку БпЛА пошкоджені промислове підприємство, медзаклад і будинки, э поранені.