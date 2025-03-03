У Черкасах через дронову атаку горіла меблева фабрика

ілюстративне фото: ДСНС Черкащини

У Черкасах внаслідок падіння збитого російського БПЛА спалахнула пожежа на території меблевої фабрики

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

За його словами, ніч в області минула з ворожими атаками. Над регіоном знищено 5 російських БпЛА.

Однак в обласному центрі внаслідок падіння ворожої цілі виникла пожежа на території фабрики меблів. її ліквідовано. Також там пошкоджено вікна і покрови двох будівель, вантажівки.

Завдано шкоди і кількома сусідніми підприємствами: там теж вибуховою хвилею повибивало вікна, зачепило транспортні засоби.

Табурець додав, що минулось без травмованих, у результаті конфлікту – без наслідків для інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 3 березня, російська армія випустила по Україні 83 безпілотники різних типів. Сили ППО збили 46 дронів, ще 31 — локаційно втрачені.