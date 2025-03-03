У Черкасах через дронову атаку горіла меблева фабрика
У Черкасах внаслідок падіння збитого російського БПЛА спалахнула пожежа на території меблевої фабрики
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.
За його словами, ніч в області минула з ворожими атаками. Над регіоном знищено 5 російських БпЛА.
Однак в обласному центрі внаслідок падіння ворожої цілі виникла пожежа на території фабрики меблів. її ліквідовано. Також там пошкоджено вікна і покрови двох будівель, вантажівки.
Завдано шкоди і кількома сусідніми підприємствами: там теж вибуховою хвилею повибивало вікна, зачепило транспортні засоби.
Табурець додав, що минулось без травмованих, у результаті конфлікту – без наслідків для інфраструктури.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 3 березня, російська армія випустила по Україні 83 безпілотники різних типів. Сили ППО збили 46 дронів, ще 31 — локаційно втрачені.