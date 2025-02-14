Росіяни вдарили дронами по Одещині: пошкоджена припортова інфраструктура та база відпочинку
Вночі 14 лютого російські окупанти атакували Одеський район безпілотниками. Під ударом терористів опинилася цивільна інфраструктура. Сили ППО збивали ворожі дрони
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.
"Внаслідок атаки є пошкодження припортової інфраструктури та недіючої бази відпочинку. Також осколками було уражено легковий автомобіль", — йдеться в повідомленні.
На місцях влучань спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці. На щастя, мирні жителі не постраждали.
Наразі правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення.
Нагадаємо, в ніч на 13 лютого російські військові здійснили масовану атаку БпЛА по Одещині. Внаслідок ворожих ударів пошкоджень зазнали об’єкти припортової інфраструктури Подунав'я.