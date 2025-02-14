Росіяни вдарили дронами по Одещині: пошкоджена припортова інфраструктура та база відпочинку

фото: Олег Кіпер

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

"Внаслідок атаки є пошкодження припортової інфраструктури та недіючої бази відпочинку. Також осколками було уражено легковий автомобіль", — йдеться в повідомленні.

На місцях влучань спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці. На щастя, мирні жителі не постраждали.

Наразі правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення.

Нагадаємо, в ніч на 13 лютого російські військові здійснили масовану атаку БпЛА по Одещині. Внаслідок ворожих ударів пошкоджень зазнали об’єкти припортової інфраструктури Подунав'я.