Нічні удари по Харківщині: постраждали 4 цивільних, серед них – підлітки

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сьогодні вночі окупаційні війська атакували Харківську область, завдавши ударів по містах Богодухів і Куп’янськ. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки та інфраструктуру, четверо людей постраждали

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Близько 01:40 ворожий безпілотник "Герань-2" впав у Богодухові. Уламки дрона спричинили руйнування господарчої споруди, пошкодили п’ять приватних будинків, трактор та автомобіль.

"Постраждали 18-річний хлопець та 16-річна дівчина, отримали гостру реакцію на стрес", – йдеться у повідомленні.

Пізніше, близько 04:30, під вогонь потрапив Куп’янськ. Попередньо, окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню. Обстріл зруйнував приватний житловий будинок і гараж, ще два будинки отримали пошкодження.

Відомо, що постраждали двоє чоловіків віком 46 та 76 років. Старшого з них госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, сьогодні вночі російський безпілотник атакував Суми. Виникла пожежа.