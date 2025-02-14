Нічні удари по Харківщині: постраждали 4 цивільних, серед них – підлітки
Сьогодні вночі окупаційні війська атакували Харківську область, завдавши ударів по містах Богодухів і Куп’янськ. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки та інфраструктуру, четверо людей постраждали
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Близько 01:40 ворожий безпілотник "Герань-2" впав у Богодухові. Уламки дрона спричинили руйнування господарчої споруди, пошкодили п’ять приватних будинків, трактор та автомобіль.
"Постраждали 18-річний хлопець та 16-річна дівчина, отримали гостру реакцію на стрес", – йдеться у повідомленні.
Пізніше, близько 04:30, під вогонь потрапив Куп’янськ. Попередньо, окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню. Обстріл зруйнував приватний житловий будинок і гараж, ще два будинки отримали пошкодження.
Відомо, що постраждали двоє чоловіків віком 46 та 76 років. Старшого з них госпіталізували до лікарні.
Нагадаємо, сьогодні вночі російський безпілотник атакував Суми. Виникла пожежа.