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14 февраля 2025, 09:12

Россияне ударили дронами по Одесщине: повреждена припортовая инфраструктура и база отдыха

14 февраля 2025, 09:12
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фото: Олег Кипер
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Ночью 14 февраля российские оккупанты атаковали Одесский район беспилотниками. Под ударом террористов оказалась гражданская инфраструктура. Силы ПВО сбивали вражеские дроны

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

"В результате атаки повреждение припортовой инфраструктуры и недействующей базы отдыха. Также осколками был поражен легковой автомобиль", — говорится в сообщении.

На местах попадания вспыхнули пожары, оперативно ликвидированные пожарными. К счастью, мирные жители не пострадали.

Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения.

Напомним, в ночь на 13 февраля российские военные совершили массированную атаку БпЛА по Одесщине. В результате вражеских ударов повреждения получили объекты припортовой инфраструктуры Подунавья.

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