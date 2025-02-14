Россияне ударили дронами по Одесщине: повреждена припортовая инфраструктура и база отдыха

фото: Олег Кипер

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

"В результате атаки повреждение припортовой инфраструктуры и недействующей базы отдыха. Также осколками был поражен легковой автомобиль", — говорится в сообщении.

На местах попадания вспыхнули пожары, оперативно ликвидированные пожарными. К счастью, мирные жители не пострадали.

Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения.

Напомним, в ночь на 13 февраля российские военные совершили массированную атаку БпЛА по Одесщине. В результате вражеских ударов повреждения получили объекты припортовой инфраструктуры Подунавья.