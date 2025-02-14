Українські моряки приземлили 5 російських ударних дронів
Вночі 14 лютого під час чергової повітряної атаки РФ військові моряки збили п'ять дронів-камікадзе типу "Shahed-136"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вночі російський безпілотник атакував Суми. Виникла пожежа.
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