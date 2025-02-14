Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину: зруйновані житлові будинки
Сьогодні вночі російська армія чотири рази атакувала Нікопольщину. Окупанти били з артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді. Зруйновані оселі місцевих жителів
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Внаслідок ворожих обстрілів пошкодженні сім приватних будинків, три господарські споруди, сонячна панель, лінії електропередач. На щастя, минулося без постраждалих.
Сергій Лисак додав, що вчора вдень ворог тероризував Нікополь, Мирівську, Покровську сільську та Марганецьку громади.
"Постраждали 70-річний чоловік і 68-річна жінка. Вони госпіталізовані, отримують необхідну допомогу", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вночі 14 лютого окупаційні війська атакували Харківську область, завдавши ударів по містах Богодухів і Куп’янськ. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки та інфраструктура, четверо людей постраждали.