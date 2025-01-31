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31 січня 2025, 19:51

Браконьєри з амфетаміном: на Одещині затримали чоловіків із рибою та наркотиками

31 січня 2025, 19:51
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Фото: Нацполіція
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Вони завдали рибному господарству України збитків на понад пів мільйон

Про це повідомляє Нацполіція в Одеській області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили на озері Кугурлуй у районі села Нова Некрасівка двох односельців 33 та 34 років з Ренійської громади. Чоловіки на човні пристали до берега з незаконним виловом.

У них знайшли 100 кілограмів риби. Зокрема, сазан, щука, карась, окунь та плоскирка. За підрахунками експертизи, браконьєри завдали рибному господарству України збитків на майже 600 тисяч гривень.

Крім того, у чоловіків знайшли речовини, схожі на канабіс та амфетамін. Вони зізналися, що нібито придбали наркотики для власного вживання.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині виявили в акваторії річки Велика Вись Новоукраїнського району Кіровоградської області сітьові знаряддя і незаконно виловлену рибу. За підрахунками експертів, загальні збитки, заподіяні незаконним добуванням цінних видів риб, становлять понад 504 084 гривень.

Також повідомлялося, що на Полтавщині браконьєри наловили риби на 160 000 гривень.

браконьєри наркотики поліція
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