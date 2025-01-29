У Харкові пара коригувала удари росіян і паралельно торгувала наркотиками

фото: СБУ

СБУ та Нацполіція затримали двох коригувальників у Харкові, які поєднували наведення російських ударів із підготовкою "закладок" із наркотиками

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Поплічниками ворога виявилися 38-річний місцевий безробітний та його 24-річна співмешканка.

У "перервах" між коригуванням атак жінка торгувала наркотиками через так звані "закладки", які залишала по місту для своїх клієнтів.

Обидва фігуранти дистанційно працювали на представника російської спецслужби. За вказівкою куратора зловмисники обходили вулиці прифронтового міста, де приховано фіксували пункти базування Сил оборони.

Згодом направляли окупантам "звіт" у вигляді фото та геолокацій об’єктів. Найбільше ворога цікавили запасні командні пункти підрозділів Збройних Сил України та СБУ.

Співробітники Служби безпеки затримали їх в орендованій квартирі, яку вони винаймали для конспірації.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога.

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, на Харківщині засудили росіянина, який шпигував для окупантів. Чоловік сяде за грати на 10 років.

Раніше на Донеччині затримали російських агентів, які наводили удари по українських військових. Зрадниками виявилися 41-річна медсестра та 56-річний водій приватної компанії. За вказівками росіян вони об'їжджали місцевість та фіксували позиції української артилерії.