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31 січня 2025, 15:05

На Тернопільщині поліцейські затримали чоловіка за незаконне зберігання зброї

31 січня 2025, 15:05
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фото: Національна поліція
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У Тернопільській області, поліцейські викрили 29-річного жителя Тернопільського району у зберіганні вибухонебезпечних предметів

Як передає RegioNews, про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта співробітники відділення поліції виявили гранату та запал до неї, порох, револьвер, запчастини та комплектуючі до зброї. Вилучені предмети правоохоронці направили на експертизу.

Поліцейські затримали чоловіка за ст. 208 КПК та оголосили йому підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області у військовій частині привласнили 2,3 млн грн з виплат зниклим безвісти військовим. Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

Як повідомлялось, правоохоронці затримали депутата Полтавської обласної ради, який організував замовне вбивство місцевого підприємця.

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