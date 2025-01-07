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07 січня 2025, 16:04

На Кіровоградщині браконьєри незаконно виловили риби на півмільйона грн

07 січня 2025, 16:04
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фото: Державна екоінспекція Придністровського округу
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Співробітники Державної екологічної інспекції виявили в акваторії річки Велика Вись Новоукраїнського району Кіровоградської області сітьові знаряддя і незаконно виловлену рибу

Про це повідомили в Держекоінспекції Придніпровського округу, передає RegioNews.

За інформацією відомства, всього з води було вилучено одну сітку загальною довжиною 80 м та незаконно спіймана риба, а саме: карась сріблястий – 312 шт., судак звичайний – 2 шт. та товстолоб – 1 шт.

В екоінспекції зазначили, що загальні збитки, заподіяні незаконним добуванням цінних видів риб, становлять понад 504 084 грн.

Внаслідок виявлених фактів браконьєрства, інспекція направила матеріали до правоохоронних органів для подальшого встановлення та притягнення винних до відповідальності, згідно вимог чинного законодавства України.

Нагадаємо, в Сумській області правоохоронці викрили працівників Держрибагентства та їх спільника, які займались незаконним виловом риби в промислових масштабах.

Раніше на Одещині браконьєри наловили риби на понад 2 млн грн.

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