На Полтавщині браконьєри наловили риби на 160 000 грн

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У Полтавській області правоохоронці виявили двох порушників, які рибалили з човном та сітками на річці Ворскла

Про це повідомили у Полтавському рибоохоронному патрулі, передає RegioNews.

Як зазначається, у неділю, 26 січня державними інспекторами Полтавського рибоохоронного патруля на р.Ворскла в районі с.Кишеньки, Полтавського району, було виявлено двох порушників, які займалися незаконним виловом риби двома сітками з гумового човна.

Слідчо-оперативна група відділу поліції, яка прибула на місце події, зафіксувала порушення Правил рибальства, яке містить ознаки кримінального проступку.

Збитки, завдані рибному господарству України, правоохоронці оцінили у 165 984 грн.

На порушників було складено протоколи про адміністративне правопорушення за ч.4 ст.85 КУпАП та вирішується питання про внесення даних до ЄРДР для притягнення їх до кримінальної відповідальності за ч.1 ст.249 ККУ. Також правоохоронці конфіскували човен, на якому здійснювалася незаконна риболовля.

У рибоохоронному патрулі нагадали, що з 1 листопада 2024 року діє заборона на вилов водних біоресурсів у водоймах на зимувальних ямах, в тому числі з берега, яка діятиме до початку нересту (весняно-літня заборона на лов водних біоресурсів у 2025 році).

Раніше у Сумській області затримали працівників Держрибагентства за незаконний вилов риби.

Нагадаємо, на початку січня на Кіровоградщині браконьєри виловили риби на півмільйона гривень.