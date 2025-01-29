На Тернопільщині затримали злодія-рецидивіста, який 44 роки провів у в’язниці

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Про злочин правоохоронців повідомив потерпілий. Він зателефонував 102 і повідомив, що невідома особа поцупила з його кишені гаманець, у якому знаходилися 8000 гривень, банківські картки та документи. Подія трапилася на центральному ринку Тернополя.

Правоохоронці, які прибули на місце водії, опитали свідків та очевидців злочину, переглянули записи із камер відеоспостереження та знайшли зловмисника. Ним виявився житель Хмельницької області, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини і 44 роки провів за ґратами.

Наразі зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Черкасах чоловік обікрав військового. Зловмисник поцупив у захисника 90 тисяч гривень. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.