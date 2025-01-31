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31 января 2025, 19:51

Браконьеры с амфетамином: в Одесской области задержали мужчин с рыбой и наркотиками

31 января 2025, 19:51
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Фото: Нацполиция
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Они нанесли рыбному хозяйству Украины ущерб более чем на полмиллиона

Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили на озере Кугурлуй в районе села Новая Некрасовка двух односельчан 33 и 34 лет из Ренийской общины. Мужчины на лодке пристали к берегу с незаконным отловом.

В них обнаружили 100 килограммов рыбы. В частности сазан, щука, карась, окунь и плоскирка. По подсчетам экспертизы, браконьеры нанесли рыбному хозяйству Украины ущерб почти на 600 тысяч гривен.

Кроме того, у мужчин нашли вещества, похожие на каннабис и амфетамин. Они признались, что якобы приобрели наркотики для собственного употребления.

Напомним, ранее в Кировоградской области обнаружили в акватории реки Большая Вись Новоукраинского района Кировоградской области сетевые орудия и незаконно выловленную рыбу . По подсчетам экспертов, общий ущерб, причиненный незаконным добыванием ценных видов рыб, составляет более 504 084 гривен.

Также сообщалось, что в Полтавской области браконьеры наловили рыбы на 160 000 гривен.

браконьеры наркотики полиция
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