Ілюстративне фото

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України, інформує RegioNews.

Правоохоронці відправили до суду справу про розкрадання бюджетних коштів на вуличних ліхтарях. Ці світильники повинні були закупити для однієї з громад Одеської області. Проте місцевий депутат організував вигідну для нього схему.

Він з іншими учасниками змови штучно розділили закупівлю на частини - кожна до 1,5 мільйона гривень. Це вони зробили для того, щоб замовник міг укладати договори без електронної системи закупівель. У результаті підрядник завищив вартість у понад 6 разів.

Народний депутат обласної ради організував підроблення актів приймання виконаних будівельних робіт. Внаслідок цього в 2018-2020 роках державний бюджет втратив 16,4 мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що депутату Віктору Бондарю призначили заставу 100 мільйонів на закупівлях для Укрзалізниці. Нардепа не взяли під варту, а його захист каже про його погане самопочуття. За оцінками слідства, Бондар володіє часткою в будівництві вартістю майже 15 мільйонів доларів. Водночас офіційний дохід нардепа з 1998 року становить приблизно 5,5 мільйона гривень.

Також повідомлялося, що на Львівщині посадовці крали пальне з військової частини. За вказівкою начальника складу, солдати зливали пальне та вивозили до приватного будинку. Згодом місцевий житель шукав клієнтів, і продавав це крадене пальне. Загалом вивезли щонайменше 20 тонн палива.