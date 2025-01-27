Мільйони на ліхтарях: на Одещині судитимуть депутата за розкрадання коштів
Депутат в Одеській області організував схему розкрадання коштів, і заробив мільйони на вуличних ліхтарях
Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України, інформує RegioNews.
Правоохоронці відправили до суду справу про розкрадання бюджетних коштів на вуличних ліхтарях. Ці світильники повинні були закупити для однієї з громад Одеської області. Проте місцевий депутат організував вигідну для нього схему.
Він з іншими учасниками змови штучно розділили закупівлю на частини - кожна до 1,5 мільйона гривень. Це вони зробили для того, щоб замовник міг укладати договори без електронної системи закупівель. У результаті підрядник завищив вартість у понад 6 разів.
Народний депутат обласної ради організував підроблення актів приймання виконаних будівельних робіт. Внаслідок цього в 2018-2020 роках державний бюджет втратив 16,4 мільйона гривень.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що депутату Віктору Бондарю призначили заставу 100 мільйонів на закупівлях для Укрзалізниці. Нардепа не взяли під варту, а його захист каже про його погане самопочуття. За оцінками слідства, Бондар володіє часткою в будівництві вартістю майже 15 мільйонів доларів. Водночас офіційний дохід нардепа з 1998 року становить приблизно 5,5 мільйона гривень.
Також повідомлялося, що на Львівщині посадовці крали пальне з військової частини. За вказівкою начальника складу, солдати зливали пальне та вивозили до приватного будинку. Згодом місцевий житель шукав клієнтів, і продавав це крадене пальне. Загалом вивезли щонайменше 20 тонн палива.