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24 січня 2025, 18:49

Розкрадання на закупівлях для Укрзалізниці: депутату Віктору Бондарю призначили заставу 100 млн

24 січня 2025, 18:49
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Фото: ЦПК
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Нардепа Бондаря не відправили під варту у справі щодо розрадань на Укрзалізниці

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує RegioNews.

24 січня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив народному депутату Віктору Бондарю заставу в розмірі 100 мільйонів гривень. Таким чином, нардепа не взяли під варту.

Слідчий суддя ВАКС відмовив у задоволенні клопотання НАБУ про взяття народного депутата під варту. При цьому він застосував процесуальні обов'язки. Тепер Віктор Бондар повинен:

  • не виїжджати з Києва та Київської області без дозволу суду, прокурора, детективів;
  • прибувати за вимогою до детектива, прокурора або до суду;
  • Повідомляти правоохоронцям про зміну місця проживання;
  • не спілкуватися з працівниками та службовими особами Укрзалізниці, представниками Міністерства інфраструктури, підозрюваними та свідками у справі;
  • здати детективам на зберігання всі свої документи (зокрема, паспорт громадянина України для виїзду за кордон).

Слід зауважити, що носити браслет нардепа не зобов'язали.

За даними Центру протидії корупції, саме Віктора Бондаря слідство називає одним з організатором схеми при закупівлі кабельно-провідникової продукції за завищеними цінами.

У ЦПК додали, що, за оцінками підозрюваних, Віктор Бондар володіє часткою в будівництві вартістю майже 15 мільйонів доларів. Водночас офіційний дохід нардепа з 1998 року становить приблизно 5,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру нардепу у справі про закупівлю кабелів для Укрзалізниці. за даними слідства, злочинну схему організували в 2021 році, щоб контролювати кошти УЗ.

Уже в червні-грудні 2022 року керівник групи забезпечив обрання конкретної компанії постачальником силових трансформаторів для перевізника. Внаслідок цього Укрзалізниця зазнала збитків на суму понад 140 мільйонів гривень.

Бондар Віктор суд Укрзализныця
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