Чоловік депутатки Кормишкіної отримав підозру у справі про "позичені" 20 млн гривень

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У справі про незаконне збагачення народної депутатки України Ірини Кормишкіної підозру від НАБУ і САП отримав її чоловік

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Чоловіка депутатки підозрюють у легалізації і недекларуванні отриманого майна.

За даними слідства, у 2021-2022 роках депутатка отримала понад 20 млн грн. Цю суму, що суттєво перевищувала її законні доходи, вона "позичила" чоловіку, а він потім купив будинок на Одещині.

У декларації за 2023 рік ні депутатка, ні її чоловік не вказали цей будинок і дві земельні ділянки, які мають у користуванні.

Наразі нардепці уже оголошено про підозру у незаконному збагаченні, їй загрожує від 5 до 10 років. Її чоловіку може загрожувати до 8 років.

У НАБУ не називають імен фігурантів, але, як можна зробити висновок з деталей справи, йдеться про народну депутатку Ірину Кормишкіну та її чоловіка.

Нагадаємо, 9 січня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру в недостовірному декларуванні народній депутатці Ірині Кормишкіній.

До того їй повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Правоохоронці заявляють, ніби депутатка у 2021-2022 роках отримала у власність активи, які більш ніж на 20 млн грн перевищують її офіційні доходи та заощадження.

23 жовтня минулого року Ірину Кормишкіну суд відпустив на поруки керівника парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.