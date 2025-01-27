Про це повідомляє Поліція Києва, інформує RegioNews.

Правоохоронці викрили розтрату бюджетних коштів посадовцями комунального підприємства КМДА. Ці гроші повинні були йти на будівництво колумбарної стіни на кладовищі. Це стіна для захоронення урн.

Будівництво такої стіни на території Лісового кладовища почали в 2019 році. Тоді директор ритуальної служби та його заступник внесли недостовірну інформацію в офіційні документи. Внаслідок цього близько 900 тисяч гривень бюджетних коштів перерахували безпідставно на рахунок однієї з приватних фірм.

І колишньому директору ритуальної служби, і його заступнику оголосили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Києві викрили мільйонні розкрадання на закупівлі авто для "швидкої допомоги". Організатором схеми виявився посадовець комунальної організації "Київмедспецтранс", який залучив до схеми також трьох директорів приватних підприємств та їхнього бухгалтера. Вони купували транспорт по завищених цінах, що коштувало бюджету близько 6 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що ексзаступник голови Харківської облради розробив схему розкрадання коштів "Укренерго". Разом зі спільниками він створив три фіктивні фірми, через яку вони отримували електроенергію з Об’єднаної енергосистеми України та продавали кінцевим споживачам. При цьому жодна фірма не платила Укренерго. Одержані прибутки зловмисники виводили "в тінь": йдеться про майже 60 мільйонів гривень.