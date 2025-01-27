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Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины, передает RegioNews.

Правоохранители отправили в суд дело о хищении бюджетных средств на уличных фонарях. Эти светильники должны были закупить для одной из общин Одесской области. Однако местный депутат организовал выгодную для него схему.

Он с другими участниками заговора искусственно разделили закупку на части – каждая до 1,5 миллиона гривен. Это они сделали для того, чтобы заказчик мог заключать договоры без электронной системы закупок. В результате подрядчик завысил стоимость более чем в 6 раз.

Народный депутат областного совета организовал подлог актов приемки выполненных строительных работ. В результате в 2018-2020 годах государственный бюджет потерял 16,4 миллиона гривен.

Напомним, ранее стало известно, что депутату Виктору Бондарю назначили залог 100 миллионов на закупках для "Укрзализныци". Нардеп не был заключен под стражу, а его защита говорит о его плохом самочувствии. По оценкам следствия, Бондарь владеет долей в строительстве стоимостью почти 15 миллионов долларов. В то же время, официальный доход нардепа с 1998 года составляет примерно 5,5 миллиона гривен.

Также сообщалось, что на Львовщине чиновники воровали горючее из воинской части. По указанию начальника склада, солдаты сливали горючее и вывозили в частный дом.