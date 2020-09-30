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30 вересня 2020, 15:41 11

Збитки державі від катастрофи танкеру Delfi оцінили лише в $16 тисяч

30 вересня 2020, 15:41 11
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Відшкодування навіть не покриє витрати на відновлення екосистеми
Відшкодування навіть не покриє витрати на відновлення екосистеми
Фото: Думська
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Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований повідомив, що власнику танкера Delfi нараховано лише 16 тисяч доларів відшкодування збитків.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Аварія танкера Delfi та ліквідація її наслідків продемонструвала, якою недосконалою є система нарахування збитків за завдану природі шкоду. Наразі власнику нараховано лише 16 тис. доларів. І це не якийсь злий умисел, а наслідки небажання міняти застарілу методику”, - написав Мальований.

За його словами, це все тому, що діють такси - розмір шкоди для довкілля за певну одиницю виміру речовини, які затверджували аж в 1995 році і з того часу не переглядалися.

У випадку з нафтопродуктами - за кілограм скинутої речовини це 329 доларів. Тобто так зване відшкодування навіть не покриє витрати на відновлення екосистеми!” - підкреслив Мальований.

Він зазначив, що вся ця історія з Delfi свідчення тому, що такси треба змінювати.

Нагадаємо, вранці 10 вересня танкер Delfi вдалося забрати з акваторії одеського пляжу "Дельфін".

Також повідомлялось, що танкер Delfi відбуксирували від одеського пляжу.

Одеса Delfi збитки море природа Танкер
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