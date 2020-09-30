Збитки державі від катастрофи танкеру Delfi оцінили лише в $16 тисяч
Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований повідомив, що власнику танкера Delfi нараховано лише 16 тисяч доларів відшкодування збитків.
Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.
Аварія танкера Delfi та ліквідація її наслідків продемонструвала, якою недосконалою є система нарахування збитків за завдану природі шкоду. Наразі власнику нараховано лише 16 тис. доларів. І це не якийсь злий умисел, а наслідки небажання міняти застарілу методику”, - написав Мальований.
За його словами, це все тому, що діють такси - розмір шкоди для довкілля за певну одиницю виміру речовини, які затверджували аж в 1995 році і з того часу не переглядалися.
У випадку з нафтопродуктами - за кілограм скинутої речовини це 329 доларів. Тобто так зване відшкодування навіть не покриє витрати на відновлення екосистеми!” - підкреслив Мальований.
Він зазначив, що вся ця історія з Delfi свідчення тому, що такси треба змінювати.
Нагадаємо, вранці 10 вересня танкер Delfi вдалося забрати з акваторії одеського пляжу "Дельфін".
Також повідомлялось, що танкер Delfi відбуксирували від одеського пляжу.