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30 вересня 2020, 17:19 4

У Києві невідомий вбив співробітницю посольства США

30 вересня 2020, 17:19 4
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Жінку у непритомному стані з травмою голови виявили перехожі на вулиці Толбухіна
Жінку у непритомному стані з травмою голови виявили перехожі на вулиці Толбухіна
Фото з відкритих джерел
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На одній з вулиць Києва знайшли без свідомості співробітницю посольства США. Згодом вона померла у лікарні.

Про це повідомили у столичному управлінні Національної поліції, передає RegioNews.

"Жінку у непритомному стані з травмою голови виявили перехожі на вулиці Толбухіна. Вона була госпіталізована до лікарні, де згодом померла. Правоохоронці на місці події з’ясовують всі обставини", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, при огляді речей потерпілої було виявлено посвідчення співробітниці посольства США.

За попередніми даними, до побиття жінки може бути причетний чоловік з темним волоссям, який був одягнений у чорні шорти і темно-сині кросівки й футболку.

"На вигляд 30−40 років, зріст 190−200 см", — додали у поліції.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці запобігли вбивству столичного бізнесмена.

США смерть убивство поліція Посольство США
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