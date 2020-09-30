У Києві невідомий вбив співробітницю посольства США

Жінку у непритомному стані з травмою голови виявили перехожі на вулиці Толбухіна

Жінку у непритомному стані з травмою голови виявили перехожі на вулиці Толбухіна

Фото з відкритих джерел

На одній з вулиць Києва знайшли без свідомості співробітницю посольства США. Згодом вона померла у лікарні.

Про це повідомили у столичному управлінні Національної поліції, передає RegioNews.

"Жінку у непритомному стані з травмою голови виявили перехожі на вулиці Толбухіна. Вона була госпіталізована до лікарні, де згодом померла. Правоохоронці на місці події з’ясовують всі обставини", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, при огляді речей потерпілої було виявлено посвідчення співробітниці посольства США.

За попередніми даними, до побиття жінки може бути причетний чоловік з темним волоссям, який був одягнений у чорні шорти і темно-сині кросівки й футболку.

"На вигляд 30−40 років, зріст 190−200 см", — додали у поліції.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці запобігли вбивству столичного бізнесмена.