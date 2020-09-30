У Києві невідомий вбив співробітницю посольства США
На одній з вулиць Києва знайшли без свідомості співробітницю посольства США. Згодом вона померла у лікарні.
Про це повідомили у столичному управлінні Національної поліції, передає RegioNews.
"Жінку у непритомному стані з травмою голови виявили перехожі на вулиці Толбухіна. Вона була госпіталізована до лікарні, де згодом померла. Правоохоронці на місці події з’ясовують всі обставини", — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, при огляді речей потерпілої було виявлено посвідчення співробітниці посольства США.
За попередніми даними, до побиття жінки може бути причетний чоловік з темним волоссям, який був одягнений у чорні шорти і темно-сині кросівки й футболку.
"На вигляд 30−40 років, зріст 190−200 см", — додали у поліції.
Нагадаємо, на Київщині правоохоронці запобігли вбивству столичного бізнесмена.