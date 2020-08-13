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13 серпня 2020, 17:38 2

В Одесі затримали організаторів фінансової піраміди на 8 мільйонів гривень

13 серпня 2020, 17:38 2
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Від дій зловмисників постраждали більше 100 осіб
Від дій зловмисників постраждали більше 100 осіб
Фото: Нацполіція
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Національна поліція викрила організаторів фінансової піраміди, які ошукали вкладників на понад 8 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту кіберполіції, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили трьох адміністраторів інтернет-проекту у шахрайстві, вони створили більше 10 сайтів, де пропонували громадянам отримувати пасивний дохід від інвестування в "перспективну" компанію.

Адміністратори сайту приймали гроші вкладників на криптовалютні та електронні гаманці. Інвестори вкладали щонайменше 300 доларів. Отримавши гроші, шахраї блокували користувачів”, - йдеться в повідомленні.

За результатами обшуку в Одесі було вилучено комп’ютери, банківські картки, мобільні телефони та чорнові записи. Від шахрайських дій постраждали понад 100 осіб.

Наразі правоохоронці встановлюють потерпілих від дій зловмисників. Відкрито кримінальне провадження за фактом шахрайства, їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, У Києві затримано угруповання, яке намагалася продати комплекс моніторингу мобільного зв'язку. До складу угруповання входило кілька жителів столиці і фахівці сфери IT.

Одеса злочин поліція шахраї фінансова піраміда
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