У Києві активісти провели мітинг під будинком міністра культури Ткаченка

Активісти вимагають від Олександра Ткаченка звільнити Труханів острів, на якому розташований його будинок

Активісти вимагають від Олександра Ткаченка звільнити Труханів острів, на якому розташований його будинок

Фото: Журналіст

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Журналіст".

Активісти ГО "Ліс" і ГО "Товариство охорони пам’яток культури міста Києва" протестували проти забудови Труханового острова і вимагають, щоб Ткаченко публічно пояснив ситуацію з будинком в центрі заповідної зони.



За словами мітингувальників, нинішній міністр культури не вніс цю нерухомість в декларацію і ніяк не коментує ситуацію.





Як повідомлялося раніше, у 2015 році журналісти каналу "1+1" зробили серію матеріалів про незаконне поселення на Трухановому острові (будівництво тут заборонене), в тому числі - і про нецільове використання саме цієї бази.



Вже у 2016-му в соцмережах Олександра Ткаченко та його дружини Анни почали з’являтися світлини, зроблені біля цього маєтку. З 2017-го родина викладала подібні фотографії регулярно.



За документами цей маєток не є житловим об’єктом, а значиться "адмінбудівлею". Будівля - у приватній власності Дениса Копилова - директора інвест-групи "Інеко" та співвласника ТОВ "Учбово-спортивний клуб "Україно". Копилов підтвердив Bihus.Info, що саме він надає будинок Ткаченку в оренду.



Ткаченко запевняє, що орендує приміщення лише з весни 2019 року.

Нагадаємо, 4 червня Рада призначила Олександра Ткаченка новим міністром культури і інформполітики.