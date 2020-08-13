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13 серпня 2020, 16:17 6

У Києві активісти провели мітинг під будинком міністра культури Ткаченка

13 серпня 2020, 16:17 6
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Активісти вимагають від Олександра Ткаченка звільнити Труханів острів, на якому розташований його будинок
Активісти вимагають від Олександра Ткаченка звільнити Труханів острів, на якому розташований його будинок
Фото: Журналіст
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Сьогодні, 13 серпня, відбувся мітинг під будинком міністра культури Олександра Ткаченка, розташованим в заповідній зоні Труханового острова в Києві.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Журналіст".

Активісти ГО "Ліс" і ГО "Товариство охорони пам’яток культури міста Києва" протестували проти забудови Труханового острова і вимагають, щоб Ткаченко публічно пояснив ситуацію з будинком в центрі заповідної зони.

За словами мітингувальників, нинішній міністр культури не вніс цю нерухомість в декларацію і ніяк не коментує ситуацію.



Як повідомлялося раніше, у 2015 році журналісти каналу "1+1" зробили серію матеріалів про незаконне поселення на Трухановому острові (будівництво тут заборонене), в тому числі - і про нецільове використання саме цієї бази.

Вже у 2016-му в соцмережах Олександра Ткаченко та його дружини Анни почали з’являтися світлини, зроблені біля цього маєтку. З 2017-го родина викладала подібні фотографії регулярно.

За документами цей маєток не є житловим об’єктом, а значиться "адмінбудівлею". Будівля - у приватній власності Дениса Копилова - директора інвест-групи "Інеко" та співвласника ТОВ "Учбово-спортивний клуб "Україно". Копилов підтвердив Bihus.Info, що саме він надає будинок Ткаченку в оренду.

Ткаченко запевняє, що орендує приміщення лише з весни 2019 року.

Нагадаємо, 4 червня Рада призначила Олександра Ткаченка новим міністром культури і інформполітики.

Київ міністр протест митинг декларацїї Будинок культура Олександр Ткаченко активісти острів
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