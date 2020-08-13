Суд не поновив Кулика на посаді прокурора

Кулика звільнили ще у 2019 році

Кулика звільнили ще у 2019 році

Фото з відкритих джерел

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні апеляційної скарги експрокурора Костянтина Кулика на рішення суду першої інстанції щодо визнання незаконним наказу щодо його звільнення з Офісу генерального прокурора.

Про це повідомила прессекретар суду Ольга Шкіль, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ". "4 серпня була постанова про залишення рішення суду першої інстанції без змін. Тобто, апеляційну скаргу Кулика Костянтина Геннадійовича залишили без задоволення, а рішення Окружного адміністративного суду міста Києва — без змін", - уточнила Шкіль. Нагадаємо, Офіс генпрокурора зобов‘язали відкрити провадження проти Геруса за несплату податків.

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