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05 серпня 2020, 20:15

Обвинувальний акт у справі мера Одеси Труханова направили до суду

05 серпня 2020, 20:15
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Фото: Слово і Діло
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Прокурори і детективи направили до ВАКС для розгляду по суті обвинувальний акт у справі Одеського міського голови Геннадія Труханова, підозрюваного в поданні суб'єктом декларування недостовірних відомостей у декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування по 2017 рік.

Про це пише прес-служба САП, передає Regionews.

За версією слідства, Геннадій Труханов не вказав в декларації майно і доходи, що належать його дружині. Зокрема, квартиру в Одесі, паркомісця, автомобіль, а також корпоративні права і т.д. Загальна вартість незадекларованого майна досягає майже 16,3 млн грн.

Нагадаємо, 14 квітня міському голові Одеси Геннадію Труханову повідомили про підозру у недостовірній інформації в декларації за 2017 рік.

5 червня 2020 матеріали справи відкрили для підозрюваного і його захисників.

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