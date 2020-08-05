Обвинительный акт по делу мэра Одессы Труханова направили в суд

Ему инкриминируют недостоверное декларирование и сокрытие доходов

Ему инкриминируют недостоверное декларирование и сокрытие доходов

Фото: Слово и Дело

Прокуроры и детективы направили в ВАКС для рассмотрения по существу обвинительный акт по делу Одесского городского главы Геннадия Труханова, подозреваемого в представлении субъектом декларирования недостоверных сведений в декларации лица уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления по 2017 год.

Об этом пишет пресс-служба САП, передает Regionews.

По версии следствия, Геннадий Труханов не указал в декларации имущество и доходы, принадлежащие его жене. В частности, квартиру в Одессе, паркоместа, автомобиль, а также корпоративные права и т.д. Общая стоимость незадекларированного имущества достигает почти 16,3 млн грн.

Напомним, 14 апреля городскому голове Одессы Геннадию Труханову сообщили о подозрении в недостоверной информации в декларации за 2017 год.

5 июня 2020 материалы дела открыли для подозреваемого и его защитников.