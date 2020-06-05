НАБУ завершило розслідування у справі мера Одеси Труханова
Національне антикорупційне бюро України завершило слідство у справі про приховування майна на 16,3 млн гривень мером Одеси Геннадієм Трухановим.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.
За даними НАБУ, Труханов не вніс до декларації про доходи за 2017 рік квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, два автомобілі, частки у низці підприємств і проценти за вкладами у банках.
Загалом до декларації 2017 року посадовець не вніс статки на загальну суму 16,3 млн грн. Розмір незадекларованих статків визначено на підставі експертиз, проведених в межах досудового розслідування", - йдеться в повідомленні НАБУ.
Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розпочали у березні 2019 року, і завершили 5 червня 2020 року.
Дії мера Одеси кваліфіковано за ст.366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації), підозрюваному надано матеріали справи для ознайомлення.
Також відомо, що в березні 2019 року йому інкримінували внесення недостовірних відомостей до декларацій про доходи за 2015 - 2016 роки.
Нагадаємо, 14 квітня міському голові Одеси Геннадію Труханову повідомили про підозру у недостовірній інформації в декларації за 2017 рік.
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