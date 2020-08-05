У Черкасах невідомі обіцяють грошові винагороди учасникам АТО від імені мера Бондаренка
У Черкасах невідомі розклеїли об`яви про виплату грошових компенсацій учасникам АТО і пенсіонерам, вказавши телефони мера Бондаренка і його дружини.
Про це сам Анатолій Бондаренко написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Regionews.
...маємо справу з цинічними провокаціями. Чому цинічними? Бо не гребують нічим.
Сьогодні в мікрорайоні Митниця розвішали оголошення, зміст яких абсолютно не відповідає дійсності. Це фейк, прошу не реагувати. Тим паче, що телефони вказали мій і дружини", - розповів міський голова.
Друзі, на жаль, знову маємо справу з цинічними провокаціями. Чому цинічними? Бо не гребують нічим. Сьогодні в...Опубліковано Анатолієм Бондаренком Середа, 5 серпня 2020 р.
Анатолій Бондаренко закликав Черкащан "не вестися" на фейкову інформацію.
Про авторів об`яв поки що нічого не відомо.
Шановні черкащани! Сьогодні вночі в мікрорайоні "Митниця" та в інших мікрорайонах Черкас були розклеєні оголошення про нібито грошові виплати в тому числі учасникам АТО. Контактні телефони, вказані — мій та моєї дружини. За роки в політиці я звик до всього. Але є теми, спекулювати якими підло та низько. Однією з таких тем є пам’ять хлопців, що віддали життя за Україну, за Черкаси. Це відео я записав у Галереї пам’яті. Емоції переповнюють. Покидьки, які не гребують такими темами, не мають ні честі, ні совісті.Опубліковано Анатолієм Бондаренком Середа, 5 серпня 2020 р.
Нагадаємо, мер Черкас приєднався до партії Ігоря Палиці "За майбутнє"