У Черкасах невідомі обіцяють грошові винагороди учасникам АТО від імені мера Бондаренка

Шановні черкащани! Сьогодні вночі в мікрорайоні "Митниця" та в інших мікрорайонах Черкас були розклеєні оголошення про нібито грошові виплати в тому числі учасникам АТО. Контактні телефони, вказані — мій та моєї дружини. За роки в політиці я звик до всього. Але є теми, спекулювати якими підло та низько. Однією з таких тем є пам’ять хлопців, що віддали життя за Україну, за Черкаси. Це відео я записав у Галереї пам’яті. Емоції переповнюють. Покидьки, які не гребують такими темами, не мають ні честі, ні совісті.