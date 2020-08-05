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05 серпня 2020, 17:59 2

Анатолій Вершина має найбільші шанси перемогти на виборах мера Павлограда

05 серпня 2020, 17:59 2
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Роботу чинного міського голови позитивно оцінюють більше 56% павлоградців
Роботу чинного міського голови позитивно оцінюють більше 56% павлоградців
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Серед партій лідерами симпатій електорату є «Слуги народу» і «ОПЗЖ».

Про це свідчать дані соцопитування, яке провів "Придніпровський регіональний центр політичних досліджень" Політикум ", пише Regionews.

Понад 70% павлоградців збираються піти на місцеві вибори. Майже половина з них підтримують чинного мера міста Анатолія Вершину. Його роботу позитивно оцінюють більше 56% жителів міста.

Якщо розглядати кандидатів на посаду міського голови, то на першому місці Анатолій Вершина, на другому - гендиректор ДТЕК "Павлоградвугілля" Сергій Воронін, а на третьому - директор школи №9 Аліса Рябова.

Слід зауважити, що ніхто з найбільш ймовірних кандидатів поки не підтвердив участь в майбутніх місцевих виборах восени цього року.

Серед партій лідером рейтингу є "Слуга народу". На другому місці "Опозиційна платформа - За життя". У п'ятірку входять також "Євросолідарність", "Батьківщина" і "Партія Шарія".

Нагадаємо, Юрій Вілкул очолив рейтинг виборчих симпатій мешканців Кривого Рогу .

вибори партїї Слуга народа мер ОПЗЖ горсовет Батьківщина Дніпропетровська область Європейська солідарність Кандидат Павлоград Партія Шарія
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