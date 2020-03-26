Коронавірус на Одещині: готовність до боротьби - нульова - "куратор" області

Готовність Одеської області до боротьби з коронавірусом Covid-19 – нульова

Фото: facebook/stavnitser

Готовність Одеської області до боротьби з коронавірусом Covid-19 – нульова

Як передає RegioNews із посиланням на "Українську правду", про це заявив власник компанії TIS Андрій Ставніцер, який курирує Одеську область під час пандемії коронавірусу.

"Я патріот, але повинен визнати, що готовність нульова. Якщо все залишиться так, як є, ми втратимо більше людей не від вірусу, а від хронічних та інших захворювань. Ми ризикуємо в перші ж дні напливу пацієнтів залишитися без значної кількості лікарів – без костюмів і умов для роботи вони будуть відмовлятися цим займатися. Обслуговувати ШВЛ, які ми зараз такою титанічною працею збираємо по світу, буде нікому", - сказав він.

За його словами, найбільше його вразило, коли почав занурюватися в стан справ в області, розгубленість людей, які мають знати, що робити в таких ситуаціях.

"Категоричний пофігізм людей, які продовжують вважати, що карантин не для них, а для італійців чи німців. Провал в тому місці, в якому у нас повинна бути медицина. Ми раніше думали, що вона просто недосконала, а тепер з'ясували, що її немає. Це досить страшне відкриття", - уточнив бізнесмен.

За словами Ставніцера, він прийняв виклик зайнятися Одеською областю, тому що він – одесит, в цьому місті живе його сім'я, друзі, а у нього там великий бізнес.

Він також розповів, що зараз зібрали штаб, до якого він віддав "кращих менеджерів ТІС", постійно тримають зв'язок і з місцевою владою, і з лікарями, координують списки закупівель. Управляє процесом він особисто, зокрема призначає функції і визначає пріоритети.

За словами бізнесмена, вони взяли на себе: закупівлі, координацію з лікарнями, забезпечення медиків транспортом і харчуванням, забезпечення літніх людей харчуванням, переорієнтацію місцевих виробників на необхідні зараз речі, координацію дій з владою, а також агітацію за дотримання карантину.

Також Ставніцер додав, що вони запрошували на зустріч бізнес і просили приєднатися до боротьби з коронавірусом.

За його словами, зараз в області допомагає величезна кількість бізнесменів, які передають гроші в фонд, купують те, що не може чекати державної закупівлі, віддають товари, приміщення, направляють людей.

Але при цьому в області є багато проблем: не захищені лікарі, бригади швидкої допомоги, соціальні працівники, поліцейські, лікарні не оснащені практично нічим необхідним, повільна бюрократична машина і погана дисципліна, яка призводить до недотримання карантину і запобіжних заходів. Через усе це, за словами Ставніцера, ситуація виглядає плачевно.

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