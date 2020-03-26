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26 березня 2020, 11:05 24

Ахметов признався, що йому потрібно від Зеленського в обмін на допомогу областям

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26 березня 2020, 11:05 24
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Олігарх Рінат Ахметов, який зголосився на прохання президента Володимира Зеленського взяти під опіку декілька областей на час пандемії коронавірусу, називає свої дії "допомогою місцевій владі"
Фото: facebook/Рінат Ахметов
Олігарх Рінат Ахметов, який зголосився на прохання президента Володимира Зеленського взяти під опіку декілька областей на час пандемії коронавірусу, називає свої дії "допомогою місцевій владі"

Як передає RegioNews, про це він заявив "Українській правді".

"Ми не керуємо, а допомагаємо. У всіх областях України є губернатори і мери, які зараз працюють 24/7 і все націлені на єдиний результат – зупинити епідемію в країні. Повторюся, наша задача – не "підмінити" собою владу, не курирувати, а допомогти Україні і українцям", - сказав він.

За його словами, він має сильну у благодійності команду, яка знає, що робити. "Ми закупимо не менше 200 апаратів ШВЛ та інше обладнання – про що проінформуємо через мій благодійний фонд", - сказав олігарх.

Також Ахметов повідомив, що тільки минулого тижня виділив 300 мільйонів гривень на боротьбу із пандемією.

Водночас, олігарх запевняє, що його допомога нічого не вартуватиме ні президенту, ні уряду. "Давайте не принижувати добрі справи. Бізнесу нічого не потрібно ні від президента, ні від уряду", – стверджує Ахметов.

За його словами, бізнесу потрібні лише рівні правила гри та чесна конкуренція.

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Нагадаємо, 16 березня президент України Володимир Зеленський зустрівся із власниками та топ-менеджерами найбільших українських компаній і бізнес-груп.

Станом на 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу COVID-19, 5 летальних, і одна людина одужала.

МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.


Володимир Зеленський Ринат Ахметов бізнес олігархи
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