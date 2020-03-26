У Пінчука розповіли, що Зеленський обіцяв за допомогу в боротьбі з коронавірусом
Як передає RegioNews із посиланням на "Українську правду", про це заявив топменеджер "Інтерпайпа", який належить олігарху Віктору Пінчуку, Фаді Храйбе.
"Обіцянок не було. Як соціально відповідальний бізнес, ми в будь-якому разі робимо свою справу в підтримці нашої країни в боротьбі з коронавірусом. Але після вирішення першочергових задач у протидії коронавірусу ми, як бізнес, сподіваємось, що держава прийме серйозні заходи зі стабілізації економіки та стимулювання бізнесу, зокрема, виробничих підприємств під час кризи", - сказав він.
За словами Храйбе, після зустрічі у Зеленського "Інтерпайп" і Пінчук долучились до роботи антикризового штабу Дніпропетровського регіону, яким керує губернатор.
Як розповів Храйбе, для боротьби з коронавірусом місцеві бюджети акумулювали 265 мільйонів гривень. Значна частина цих коштів направлена на закупівлю 125 апаратів штучної вентиляції легенів, 40 апаратів із діючих лікарень будуть переміщені в опорні лікарні під потреби лікування хворих на коронавірус.
Таким чином, за його словами, в області вже забезпечено 184 апарати ШВЛ, а подальші потреби в ШВЛ та інше необхідне обладнання буде закуповувати бізнес.
Також менеджер зазначив, що із забезпеченням здоров'я лікарів і медперсоналу – це костюми хімічного захисту, маски, засоби дезінфекції, а також тести – ситуація гірша. У випадку різкого зростання кількості хворих наявних обсягів вистачить на перші тижні.
Храйбе уточнив, що на Дніпропетровщині є дві базові лікарні для боротьби з коронавірусом – інфекційна лікарня №21 у Дніпрі та інфекційна лікарня №1 у Кривому Розі, – які можуть прийняти 360 пацієнтів.
Також розробляють план B та С, готують резервні медичні заклади для прийому пацієнтів.
За його словами, Пінчук вже виділив на боротьбу з коронавірусом понад 114 мільйонів гривень і коли він почав занурюватись у стан справ в області, то його найбільше вразила відсутність реальної взаємодії між міськими та обласним штабами, що унеможливлює розроблення єдиної антикризової програми регіону. Також його вразив стан медичних закладів і разом з ти готовність лікарів працювати в існуючих умовах, незважаючи на ризики ураження.
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