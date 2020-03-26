Більше всього вразила безпорадність влади на рівні держави - Ігор Палиця

Бізнесмен і один з лідерів парламентської групи "За майбутнє" Ігор Палиця, який взяв на себе кураторство над Волинню на час пандемії Covid-19, заявив, що найбільше у ситуації з коронавірусом його вразила безпорадність влади на рівні держави

Бізнесмен і один з лідерів парламентської групи "За майбутнє" Ігор Палиця, який взяв на себе кураторство над Волинню на час пандемії Covid-19, заявив, що найбільше у ситуації з коронавірусом його вразила безпорадність влади на рівні держави

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