Більше всього вразила безпорадність влади на рівні держави - Ігор Палиця
Про це Палиця сказав у інтерв’ю "Українській правді", пише RegioNews..
За словами Палиці, на зустрічі у президента Зеленського він не був, оскільки його на неї не запрошували. Політик додав, що й брати кураторство над областю його не просили, мовляв, усе робить "з власної ініціативи і без ніяких контактів з Києвом". У питанні боротьби з коронавірусом він координується з місцевою владою.
Головна проблема Волині, за його словами, – це "відсутність в країні необхідних речей та обладнання", а питання тестів-масок-захисту для лікарів вирішують по плану.
Палиця відзначив, що він "наповнив фонд на 20 мільйонів гривень" і надалі буде "шукати стільки грошей, скільки буде потрібно".
За його словами, наразі в область везуть новий комп'ютерний томограф, чотири апарати штучної вентиляції легень, закінчують переобладнання корпусу в Боголюбах (село під Луцьком) на 240 ліжок, по два в палаті з санвузлом в кожній.
Крім того, змонтована киснева станція, встановлюється 20 апаратів ШВЛ, обладнані умови для проживання персоналу в карантині, приведена в необхідний стан реанімація.
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Нагадаємо, 16 березня президент України Володимир Зеленський зустрівся із власниками та топ-менеджерами найбільших українських компаній і бізнес-груп.
Станом на 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу COVID-19, 5 летальних, і одна людина одужала.
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