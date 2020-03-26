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26 березня 2020, 11:29 11

Більше всього вразила безпорадність влади на рівні держави - Ігор Палиця

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26 березня 2020, 11:29 11
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Бізнесмен і один з лідерів парламентської групи "За майбутнє" Ігор Палиця, який взяв на себе кураторство над Волинню на час пандемії Covid-19, заявив, що найбільше у ситуації з коронавірусом його вразила безпорадність влади на рівні держави
Бізнесмен і один з лідерів парламентської групи "За майбутнє" Ігор Палиця, який взяв на себе кураторство над Волинню на час пандемії Covid-19, заявив, що найбільше у ситуації з коронавірусом його вразила безпорадність влади на рівні держави

Про це Палиця сказав у інтерв’ю "Українській правді", пише RegioNews..

За словами Палиці, на зустрічі у президента Зеленського він не був, оскільки його на неї не запрошували. Політик додав, що й брати кураторство над областю його не просили, мовляв, усе робить "з власної ініціативи і без ніяких контактів з Києвом". У питанні боротьби з коронавірусом він координується з місцевою владою.

Головна проблема Волині, за його словами, – це "відсутність в країні необхідних речей та обладнання", а питання тестів-масок-захисту для лікарів вирішують по плану.

Палиця відзначив, що він "наповнив фонд на 20 мільйонів гривень" і надалі буде "шукати стільки грошей, скільки буде потрібно".

За його словами, наразі в область везуть новий комп'ютерний томограф, чотири апарати штучної вентиляції легень, закінчують переобладнання корпусу в Боголюбах (село під Луцьком) на 240 ліжок, по два в палаті з санвузлом в кожній.

Крім того, змонтована киснева станція, встановлюється 20 апаратів ШВЛ, обладнані умови для проживання персоналу в карантині, приведена в необхідний стан реанімація.

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Нагадаємо, 16 березня президент України Володимир Зеленський зустрівся із власниками та топ-менеджерами найбільших українських компаній і бізнес-груп.

Станом на 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу COVID-19, 5 летальних, і одна людина одужала.


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