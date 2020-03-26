Коронавирус на Одесчине: готовность к борьбе - нулевая - "куратор" области

Готовность Одесской области к борьбе с коронавирусом Covid-19 - нулевая

Фото: facebook/stavnitser

Готовность Одесской области к борьбе с коронавирусом Covid-19 - нулевая

Как передает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду", об этом заявил владелец компании TIS Андрей Ставницер, курирующий Одесскую область во время пандемии коронавируса.

"Я патриот, но должен признать, что готовность нулевая. Если все останется так, как есть, мы потеряем больше людей не от вируса, а от хронических и других заболеваний. Мы рискуем в первые дни наплыва пациентов остаться без значительного количества врачей - без костюмов и условий для работы они будут отказываться этим заниматься. Обслуживать ИВЛ, которые мы сейчас такой титаническим трудом собираем по миру, будет некому ", - сказал он.

По его словам, больше всего его поразило, когда начал погружаться в состояние дел в области, растерянность людей, которые должны знать, что делать в таких ситуациях.

"Категорический пофигизм людей, которые продолжают считать, что карантин не для них, а для итальянцев или немцев. Провал в том месте, в котором у нас должна быть медицина. Мы раньше думали, что она просто несовершенна, а теперь выяснили, что ее нет. Это довольно страшное открытие", - уточнил бизнесмен.

По словам Ставницера, он принял вызов заняться Одесской областью, потому что он - одессит, в этом городе живет его семья, друзья, а у него там большой бизнес.

Он также рассказал, что сейчас собрали штаб, в который он отдал "лучших менеджеров ТИС", постоянно держат связь и с местными властями, и с врачами, координируют списки закупок. Управляет процессом он лично, в частности назначает функции и определяет приоритеты.

По словам бизнесмена, они взяли на себя: закупки, координацию с больницами, обеспечения медиков транспортом и питанием, обеспечение пожилых людей питанием, переориентацию местных производителей на необходимые сейчас вещи, координацию действий с властью, а также агитацию за соблюдение карантина.

Также Ставницер добавил, что они приглашали на встречу бизнес и просили присоединиться к борьбе с коронавирусом.

По его словам, сейчас в области помогает огромное количество бизнесменов, которые передают деньги в фонд, покупают то, что не может ждать государственных закупок, отдают товары, помещения, направляют людей.

Но при этом в области есть много проблем: не защищены врачи, бригады скорой помощи, социальные работники, полицейские, больницы не оснащены практически ничем необходимым, медленная бюрократическая машина и плохая дисциплина, приводит к несоблюдению карантина и меры предосторожности. Из-за всего этого, по словам Ставницера, ситуация выглядит плачевно.

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